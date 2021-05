La carta mercato. I big restano: “C’è il primo nome da cedere. Inter, risparmio e plusvalenza”

In una situazione difficile come questa, i grandi club dovranno fare di necessità virtù, e finanziare il proprio mercato con alcune cessioni

In una situazione difficile come questa, i grandi club dovranno fare di necessità virtù, e finanziare il proprio mercato con alcune cessioni. L'Inter, come noto, non fa eccezione. A Marotta e Ausilio spetta un compito arduo: cedere i calciatori in esubero, che possano garantire entrate utili per mantenere la squadra di Antonio Conte competitiva, così da poter puntare alla seconda stella in Italia e a un percorso soddisfacente in Champions League.