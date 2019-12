Inter, tre regali per Conte sotto l’albero: un rinforzo, Sensi-Barella e l’ultimo arriva dalla Juve

L’Inter ha chiuso il 2019 in testa alla classifica, alla pari della Juve, e nel nuovo anno dovrà cercare di tenere il passo dei bianconeri e lottare fino alla fine per il titolo. Conte sa di potersela giocare, ma ha bisogno di un aiuto dalla società. Per questo sotto l’alberi di Natale, il tecnico dell’Inter troverà tre pacchi importanti, come spiega Gazzetta.it: