L’ombra di Conte sulle vacanze di Natale? La fidanzata di Sensi: “Saltato il viaggio”

Natale sta arrivando e il pensiero vola già alle vacanze. In casa Inter i giocatori si sono già organizzati e in molti sono già arrivati alle destinazioni prescelte per staccare dagli impegni calcistici. Staccare ma non troppo, però. È questo lo slogan di Antonio Conte, che staccherà poco o niente e che si aspetta che i suoi giocatori non lo tradiscano in questa pausa. La squadra si ritroverà il 29 dicembre, il tecnico ha anche assegnato “compiti a casa” a tutti. Festeggiare sì, esagerare no.

Non lo scrive direttamente, ma è probabile che la rinuncia della fidanzata di Sensi al viaggio in Lapponia sia dovuto proprio alle esigenze di Conte. Giulia Amodio aveva condiviso mesi fa con i suoi follower la scelta del viaggio natalizio, ma come si legge nel suo recente post su Instagram per il momento è rimandato: “Anche questo anno sta giungendo al termine quasi non mi sembra vero, solo a me è volato?? Io spero arrivino presto le vacanze estive perché tanto per cambiare anche quest’anno c’è saltato l’ennesimo viaggio”. La modella ha concluso il messaggio con l’hashtag #perseguitatidallasfiga.