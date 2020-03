Scudetto 2019-2020, 4 ipotesi sul tavolo. Una condizione di fondo. La risposta entro il 23 marzo

Innanzitutto deve andare tutto bene. Il Coronavirus deve iniziare a rallentare la morsa sull’Italia e poi si potrà tornare a ragionare meglio anche sul calcio. Intanto ci si interroga su come dovessero andare le cose in Serie A se non si potesse tornare in campo subito. Diverse le ipotesi che ieri sono arrivate sul tavolo della FIGC con un’idea di fondo, una condizione, a legare tutto: l’UEFA dovrebbe spostare le date dell’Europeo di almeno sei mesi.

Il presidente della Federazione, Gabriele Gravina, ha dato mandato alle Leghe di A, B e C di formulare una proposta entro il 23 marzo, data del prossimo consiglio. Ovviamente tutti i fari sono puntati sulla Serie A e sull’assegnazione dello scudetto 2019-2020. Le ipotesi delle quali si è parlato sono quattro.

PRIMA IPOTESI – Nella prima ipotesi andrà tutto bene in Italia e già subito dopo il 3 aprile si potrà ricominciare a giocare e portare a termine il torneo recuperando due date (c’era di mezzo anche la pausa per la Nazionale) il 20 e il 31 maggio. Il campionato finirebbe in questo modo solo una settimana dopo rispetto al previsto.

SECONDA E TERZA IPOTESI – Ci sarebbe però anche il caso in cui non si potesse ripartire con il campionato. E allora la seconda strada sarebbe essere non assegnare lo scudetto. La terza assegnarlo all’attuale prima squadra in classifica, la Juventus.

LA QUARTA IPOTESI – E’ arrivata l’idea del presidente Gravina: introduzione di playoff e playout. Si assegnerebbe lo scudetto con una specie di torneo tra le prime quattro squadre in classifica e si lascerebbe alla FIGC la possibilità di indicare quali sono le partecipanti a Champions e Europa League. E in questo modo si dovrebbe tenere conto dell’attuale classifica. Difficile pensare ad un torneo di playoff più esteso con 6-8 partecipanti anziché le prime quattro. La Coppa Italia al momento sembra essere stata rinviata a data da destinarsi ma non ci sono date per recuperare la semifinale di ritorno e la finale.

Il presidente Federale ha inoltre spiegato: «Abbiamo chiesto e ottenuto dal ministro Spadafora di essere inseriti in un decreto legge per consentire lo spostamento del pagamento della parte fiscale al 30 di giugno. Le iscrizioni ai campionati slitteranno al 30 giugno».

