Ghirelli: “Speriamo di recuperare oltre il 24 maggio. Scudetto? Ecco le ipotesi”

A margine del Consiglio Federale ha parlato il presidente di Serie C Francesco Ghirelli: “Stiamo valutando l’ipotesi che ogni lega decida in autonomia cosa fare. L’idea è quella di far finire il campionato giocando tutte le partite, ma stiamo valutando altre opzioni. Tra queste quella di non assegnare lo scudetto, assegnarlo tenendo conto di questa classifica oppure quella di far disputare i playoff”. Poi ha continuato: “​Ogni lega deciderà per conto proprio come sviluppare il resto della stagione. La Serie C ha molto più margine rispetto alla Serie A, può giocare fino al 30 giugno. Tornando alla Serie A, se si decidesse di bloccare il campionato ora e di considerare questa classifica, retrocedono le squadre al momento negli ultimi tre posti (Lecce, Spal e Brescia ndr). L’ipotesi di un campionato a 22 squadre non è contemplata. Il calcio si deve adattare alle difficoltà del Paese, deve rendersene conto”.

