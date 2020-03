Coronavirus, Uefa rinvia decisione: il 17 riunione su Champions, Europa League ed Europeo

L’Uefa non si ferma e rinvia la decisione. Attraverso questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l’organo europeo ha annunciato una videoconferenza per la prossima settimana con argomento principale l’emergenza Coronavirus: “Alla luce dei continui sviluppi della diffusione del COVID-19 in Europa e dell’analisi dell’Organizzazione mondiale della Sanità, la UEFA ha invitato oggi i rappresentanti delle sue 55 federazioni affiliate, insieme ai consigli di amministrazione dell’European Club Association e delle European Leagues e un rappresentante della FIFPro, a partecipare alle riunioni in videoconferenza martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo all’esplosione del virus. Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso UEFA EURO 2020. Ulteriori comunicazioni saranno effettuate a seguito di tali incontri”. Stasera si svolgeranno dunque regolarmente le gare di Europa League.