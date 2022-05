Inter, Correa resta? GdS: “Occhio a soprese, in 3 su di lui. Voci su questo possibile scambio”

Le statistiche non sono dalla sua parte. La prima stagione di Joaquin Correa all'Inter non è stata come i protagonisti si aspettavano

Marco Macca

Le statistiche non sono dalla sua parte, come la cronologia dei suoi infortuni. La prima stagione di Joaquin Correa all'Inter non è stata come i protagonisti della storia si aspettavano e speravano. Simone Inzaghi, con lui alla Lazio, lo ha voluto fortemente a Milano, tanto da convincere i dirigenti nerazzurri a sborsare circa 31 milioni di euro (tra prestito oneroso e riscatto) per strapparlo ai biancocelesti. Dopo soli 4 gol segnati (distribuiti peraltro in due partite), dunque, non è escluso che Correa possa partire la prossima estate:

"I termini dell'operazione rendono difficile ipotizzare per Correa un futuro lontano da Milano, ma non sono esclusi improvvisi e clamorosi colpi di scena. D'altra parte, da un bomber che percepisce 3,5 milioni netti ci si attendono ben altri numeri e le vie del mercato sono infinite, così come le formule che potrebbero portare a un'eventuale partenza del Tucu. Correa, infatti, continua ad avere parecchi estimatori soprattutto in Spagna (su tutti Siviglia, Betis e Valencia) e c'è chi in Argentina ha ventilato la possibilità di uno scambio con l'Atletico per portare a Milano De Paul".