Perisic ha in testa solo l’Inter: le ultime due foto postate lo dimostrano

Le voci di mercato, dopo le sue dichiarazioni, si susseguono. Il futuro è in bilico, ma per il presente Ivan Perisic ha in testa solo l'Inter

Marco Macca

Le voci di mercato, dopo le sue parole al termine della finale di Coppa Italia contro la Juventus, si susseguono. Il futuro all'Inter è in bilico, ma per il presente Ivan Perisic ha in testa solo il nerazzurro.

Con due post su Instagram, infatti, l'esterno croato ha dimostrato da una parte di essere totalmente concentrato sulla cruciale sfida di campionato di domani a Cagliari ("Pronti per domani", ha scritto), e dall'altra ha mostrato ancora tutta la sua euforia per la vittoria della coppa nazionale, riproponendo un'immagine dei festeggiamenti post partita con Vidal e Correa. Insomma, il futuro è tutto da definire, ma per il presente Perisic ha in testa solo e soltanto l'Inter.