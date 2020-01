CorSera – Inter, non solo Vidal: arriverà anche l’esterno, ecco il nome! Giroud e Llorente…

Non solo Vidal: l’Inter, per gennaio, vuole chiudere anche per un esterno e per un attaccante. E’ questo il pensiero del Corriere della Sera che riporta aggiornamenti, in primis, su Vidal, tornato oggi ad allenarsi con il Barcellona:

“L’Inter è partita forte, anticipando la Juventus su Arturo Vidal. Il cileno è tornato a Barcellona accompagnato dal suo procuratore che parlerà con il club catalano. Il giocatore si è allenato, ma tratta per andare via e nei prossimi giorni, comunque dopo la trasferta di Napoli, potrebbe perfezionarsi il passaggio ai nerazzurri. […] L’Inter si sta focalizzando sul presente e dopo Vidal, con cui la trattativa è ben avviata, dovrebbero arrivare l’esterno Marcos Alonso e una punta (più Llorente di Giroud), ma i nerazzurri non tralasciano il futuro: interessa Sandro Tonali, ma se ne parlerà in estate e solo se il Brescia abbasserà la quotazione, 40 milioni sono troppi”.

INTER SU ERIKSEN – I nerazzurri seguono con interesse anche Christian Eriksen, trequartista danese classe ’92 che, a giugno, lascerà il Tottenham a parametro zero, visto che il rinnovo di contratto sembra utopia: “Altra mossa per giugno può essere il centrocampista danese Christian Eriksen del Tottenham. Non sarà semplice, sul giocatore c’è l’interesse del Real Madrid. Se ne riparlerà, ma tra incroci presenti e futuri la sfida Inter-Juve è già senza tempo”, chiosa il CorSera.