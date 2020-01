Inter-Eriksen, in UK hanno sparato una vera bomba: “Se lo hanno scritto significa che…”

Mentre in Italia si parla di contatti tra l’Inter e l’entourage di Eriksen, in Inghilterra, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, si sono spinti molto oltre, affermando che il centrocampista danese, in scadenza di contratto con il Tottenham, non vede l’ora di raggiungere Sanchez e Lukaku in nerazzurro:

“Il giocatore piace da tempo e già ai tempi di Spalletti il club aveva fatto qualche sondaggio per capire se c’erano margini di trattativa. Ieri però due giornali inglesi hanno riacceso l’asse Milano-Londra, parlando addirittura di «desiderio del giocatore di raggiungere Lukaku e Sanchez all’Inter già a gennaio». L’Express e il The Telegraph si sono probabilmente spinti troppo oltre, però avranno avuto conferma che l’Inter è una destinazione gradita ad Eriksen, che andando a scadenza ha il vantaggio di poter ascoltare ogni proposta prima di scegliere la sua nuova squadra“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)