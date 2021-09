Cottarelli: “Proposta a Suning entro fine novembre. Con accordo parte la raccolta. Il plan…”

Si alza il sipario su Interspac. Grazie al seminario intitolato “Se non ora quando?” a Milano presso la Fondazione Catella, Carlo Cottarelli è tornato a parlare del progetto. Ecco tutte le dichiarazioni del fondatore di Interpac, raccolte da Daniele Vitiello, inviato all'evento per FCInter1908.it: “Considero questo evento sull'azionariato popolare come modello che può funzionare per l'intero calcio italiano e mondiale. Una premessa: chi si aspetta una difesa incondizionata del progetto che stiamo portando avanti, risulterà un po' deluso. Siamo qui per parlare delle difficoltà che inevitabilmente incontrano progetti innovatori come questi. Tra le difficoltà però, ci sono anche opportunità".