I bookies non credono a Marotta: crolla la quota per Messi all’Inter, le altre lontanissime

Marotta l’ha definita ”utopia”, ma la voce continua a prendere piede, anche tra gli scommettitori. Da quando la tv di Suning PPTV, per presentare Inter-Napoli, ha proiettato sul Duomo l’ombra di Messi, tutto l’ambiente nerazzurro, tifosi in testa, comincia veramente a credere all’affare del secolo.

Ulteriore conferma arriva dalle valutazioni degli analisti di Snai, che questa mattina hanno lanciato la scommessa su Messi interista entro il 5 ottobre, data che quest’anno segna la fine della sessione di mercato.

La quota, riferisce Agipronews, è davvero bassa. Messi nerazzurro paga 3,50, segno che per i bookmaker la prospettiva di un trasferimento del fuoriclasse a Milano è tutt’altro che campata in aria. Basti pensare che le altre alternative alla permanenza al Barcellona sono tutte a quote molto più alte: il Psg e il Manchester City sono a 8,00, Liverpool e Juventus a 12, United e Bayern a 15.