Corsera – Messi-Inter, arriva una spinta forse decisiva per Suning per provarci davvero

Per presentare Inter-Napoli, la tv di Suning PPTV nella locandina della gara ha proiettato sul Duomo l’ombra di Messi . Un’immagine che alimentato il sogno dei tifosi nerazzurri di vedere la Pulce con la maglia dell’Inter. Secondo il Corriere della Sera, prendere l’argentino assicurerebbe ritorni enormi sugli introiti commerciali e sulla qualità sportiva. “All’Inter occorre proprio un campionissimo così. Per tanti motivi. A livello tecnico la squadra farebbe un balzo in avanti impressionante. Avere Messi significherebbe poi beneficiare di una risonanza planetaria quotidiana, il che porterebbe una valanga di benefici. Sarebbe più facile arrivare a giocatori di un certo livello per il club. Aiuterebbe Suning a farsi conoscere in tutto il pianeta. Lo stesso accadrebbe per il marchio Inter. Acquistare l’argentino farebbe esplodere a livello di marketing il brand nerazzurro, darebbe una penetrazione intercontinentale al nome Inter, ne farebbe una squadra mondiale, come è successo alla Juventus con Cristiano Ronaldo. Per non parlare poi delle sponsorizzazioni, ci sarebbe la corsa ad accostare il nome della propria azienda a quello di Messi“, spiega il quotidiano.

“Riuscire a farlo sbarcare in Italia sarebbe un bene per tutta la serie A, basti pensare alla valorizzazione dei diritti televisivi”. COSTI – Il quotidiano analizza poi i costi di una ipotetica operazione per portare la Pulce a Milano. “L’operazione costerebbe all’Inter circa 500 milioni in tre anni tra cartellino, ingaggio (da 50 milioni netti a stagione) e commissioni varie. Sarebbe uno sforzo incredibile, ma pure un investimento sicuro e duraturo nel tempo, ben oltre i tre anni di contratto da garantire alla Pulce. Suning ha la forza economica per portare avanti un’operazione simile, ha forse anche la spinta del governo cinese per provarlo a chiudere: il ritorno in termini di immagine sarebbe più forte di qualsiasi campagna di comunicazione“. (Corriere della Sera)