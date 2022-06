Gds – Cuadrado, l’Inter osserva interessata: Marotta lo stima da sempre

Nel computo delle valutazioni generali della Juventus, Cuadrado rientra tra quei giocatori cedibili per logiche economiche

Marco Astori

E' più in bilico che mai il futuro di Juan Cuadrado con la Juventus. L'esterno colombiano ha infatti raggiunto le presenze necessarie per far scattare il rinnovo automatico di contratto, ma il club bianconero ha ora cambiato totalmente gestione sugli over 30. Spiega in merito La Gazzetta dello Sport.

"Cuadrado non avrebbe mai rinnovato a 5 milioni netti per una sola stagione, al massimo - secondo la logica del club con gli altri - avrebbe dimezzato la portata salariale e raggiunto quella cifra in due anni, superandola magari con l’aggiunta di bonus.

L’idea della Juve è stata evidentemente superata dagli accordi precedenti, ciò non vuol dire però che la questione sia da considerare chiusa: tutt’altro, ma le parti sono parecchio distanti. Nel computo delle valutazioni generali, Cuadrado rientra tra quei giocatori cedibili per logiche economiche, sulla stessa linea di Rabiot o Alex Sandro: la cessione, in fin dei conti, porterebbe a un notevole risparmio sulle spese di calciatori che difficilmente andrebbero oltre la scadenza del proprio contratto. E l’Inter è alla finestra sulla sua situazione: Marotta da tempo è un estimatore di Cuadrado, e a Inzaghi serve un rinforzo in fascia dopo la partenza di Perisic".