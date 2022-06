Inter, Barzaghi: “Mi confermano ad alti livelli che si può evitare la cessione di…”

Il giornalista di Mediaset ha fatto il punto sul mercato nerazzurro, spiegando che il club vuole evitare quest'uscita

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter soffermandosi sul possibile addio di Alessandro Bastoni: "Nessuno di noi vuole vedere partire Bastoni, ma deve esserci una narrazione giusta: non c'è nessuna proposta ufficiale arrivata in viale della Liberazione in questo momento. E la notizia più importante è che ci hanno confermato che si può evitare la cessione di Bastoni: si può evitare, vedremo al prezzo di cos'altro. Ma non è assolutamente scontata la cessione di Bastoni, questo ve lo do per confermato ad alto livello".