Inter, la Nord: “No alla ripresa del campionato! E’ il momento del lutto. E chi se ne frega di…”

La Curva Nord dell’Inter prende posizione. Ed è una posizione netta, contro la ripresa del campionato. Ecco il testo del comunicato degli ultras nerazzurri:

“È il momento del lutto e del silenzio. O almeno così dovrebbe essere.

Milano piange i suoi morti. La Lombardia e l’Italia intera sono in ginocchio e la vita di tutti noi è segnata da un presente devastante e da un futuro incerto. Abbiamo fino ad ora reputato che lo strumento più forte in nostro possesso fosse quello di esporci attraverso un impegno sociale- mai prima come adesso- necessario. Campionato sì, campionato no. Stadi pieni, stadi vuoti. Chissenefrega. Non può essere una diatriba e nemmeno un qualcosa su cui riflettere.

E’ per tutti un enorme dispiacere e sacrificio, ovviamente.

Ma prima che Ultras siamo UOMINI e DONNE d’ITALIA.

Ci sarebbero sì l’Inter, gli spalti che adoriamo, la nostra Curva Nord e tutto quello che è la magia di una vita donata per una missione come la nostra.

Passione e dedizione assoluta.

Quello che cerchiamo di dare ogni volta che la nostra Inter scende in campo ora però serve altrove. In maniera diversa, ma con uguale orgoglio e tenacia. Ora serve per aiutare chi ha davvero bisogno, per supportare chi lotta appeso ad un filo tra la vita e la morte. Il nostro tifo, le nostre grida d’Amore vanno a chi è in prima linea a difendere ogni singolo respiro degli ammalati.

Il calcio va messo da parte”.