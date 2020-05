Spadafora: “Figc, ok a osservazioni Cts sul protocollo. Dal 18 maggio via ad allenamenti collettivi”

“Pochi minuti fa ho ricevuto una lettera del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: mi ha comunicato che la Federcalcio ha accolto tutte le osservazioni del Comitato tecnico scientifico riadattando il proprio protocollo e consentendo senza altre difficolta’ di poter riprendere gli allenamenti collettivi dal 18 maggio”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora nell’informativa alla Camera. “Se riprenderà, come tutti auspichiamo, succederà perché saremo arrivati a questo con una serie di azioni e protocolli per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte in questo mondo. Non era possibile in nessun modo decidere con una fretta irresponsabile o per le spinte strumentali di chicchessia. Il Governo ha sempre tenuto una linea coerente, mentre abbiamo visto cambiare idea più volte agli osservatori e anche ad alcuni presidenti, anche comprensibilmente, visto il mutare della situazioni”. (ITALPRESS).