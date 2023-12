Darmian: “L’Inter mi ha dato tanto. Vinti tanti trofei, spero di farlo ancora”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, Matteo Darmian , difensore dell'Inter, ha parlato così del rinnovo fino al 2025 : "Continuare qui significa tanto, sono molto orgoglioso del rinnovo e vestire questa maglia ancora per diverso tempo. Sono felicissimo della fiducia di tutti, di staff, compagni e tifosi: spero di continuare così. Io sono sempre stato convinto dei miei mezzi, ho sempre cercato di dare tutto me stesso dal primo giorno: è motivo di orgoglio vedere questi sacrifici ripagati.

Sono affidabile, diligente e attento: cerco di essere d'esempio in primis per me stesso, cerco di lavorare e migliorare ogni giorno e di avere l'atteggiamento giusto. Spero di essere d'esempio anche per i più giovani. L'Inter mi ha dato tanto, mi ha permesso di vincere tanti trofei, spero di fare altrettanto in futuro: l'importante è avere la giusta voglia di spingersi sempre oltre. I tifosi? Li voglio ringraziare, fin dal primo giorno mi sono stati vicini: fanno sentire sempre il loro appoggio, noi cerchiamo di ringraziarli tramite le prestazioni".