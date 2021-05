Inter, a giorni il nuovo fondo. Poi l’incontro Zhang-Conte. Stipendi? Scaletta definita

Presto ci saranno importanti novità per l'Inter, una volta entrato il nuovo fondo il presidente incontrerà il tecnico per programmare il futuro

C'è ancora grande emozione e gioia in casa Inter per la conquista dello scudetto. Ma il presidente nerazzurro Steven Zhang è rientrato in Italia anche per sistemare la parte finanziaria del club. Il numero uno dell'Inter da tempo lavora all'ingresso di un nuovo fondo. Come spiega Gazzetta.it "In operazioni delicate come questa è sempre difficile sbilanciarsi sulle date, ma l’ingresso di un nuovo fondo con finanziamento da 250 milioni di euro dovrebbe essere questione di giorni. Bain Capital è in pole, ma Oaktree (entrambi i fondi sono americani) non è ancora del tutto fuori. Dalla chiusura dell’operazione, a cascata dipendono una serie di decisioni sul futuro. Per questo l’incontro tra il presidente, Conte e gli uomini mercato non dovrebbe avvenire prima di un paio di settimane".