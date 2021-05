Inter, saldati gli stipendi e rispettati gli accordi: in arrivo altri 48 mln

Alla vigilia del match di Crotone, sono arrivati puntuali gli stipendi: dodici milioni di euro per saldare la mensilità di febbraio

L'arrivo a Milano del presidente Steven Zhang ha come obiettivo quello di dissipare dubbi e incertezze sul futuro dell'Inter. La lettera apparsa ieri sul sito di Zhang Jindong è un chiaro messaggio che Suning non ha nessuna intenzione di lasciare il comando del club nerazzurro. Secondo quanto riporta il Giorno c'è una buona notizia.

"Alla vigilia del match di Crotone, sono arrivati puntuali gli stipendi non solo per i dipendenti di viale della Liberazione ma pure quelli destinati ad allenatore, collaboratori e calciatori. Dodici milioni di euro per saldare la mensilità di febbraio, dopo che a fine marzo erano stati pagati gli emolumenti di gennaio. In sospeso, dunque, restano marzo e aprile, oltre novembre-dicembre 2020: il tutto (48 milioni) verrà liquidato a fine maggio come da accordi fra le parti. E’ questo certamente un bel segnale da parte della proprietà dopo mesi difficili e silenziosi".