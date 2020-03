De Vrij: “Mi trovo benissimo con Conte. Modulo? Gioco dove serve. Il gol al derby uno spettacolo”

Intervenuto sui social, il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha risposto alle tante domande dei tifosi nerazzurri: “Cerco di fare il massimo anche in questa situazione delicata, ormai la situazione è questa e dobbiamo fare il meglio”.

QUARANTENA – “Faccio il massimo, mi alleno due volte al giorno. Mangio, mi riposo, leggo. È così la situazione”.

TIFOSI – Sento tanto l’affetto dei tifosi, sono sempre presenti nello stadio ma anche fuori si sente che ci tengono alla maglia ed è molto importante per noi.

SOCIAL – È una gioia regalare gioie. Noi siamo fortunati, ci basta poco. Ultimamente sono meno attivo, cerco di far felice i giocatori

CONTE – Mi trovo molto bene con Conte, sto imparando tantissime cose, siamo contenti e cerchiamo di seguirlo.

SKRINIAR – È un difensore fortissimo, imparo tanto da lui ed è un bravissimo ragazzo. È un piacere giocare con lui.

LIBRI – In una settimana ho letto 4 libri. Abbiamo tanto tempo e mi piace mettermi fuori e leggo un libro che mi fa rilassare.

GOL – I due contro il Milan, sono questi i più belli. Meglio quello di quest’anno, partita in rimonta da 2-0 vincere 4-2 e segnare il 3-2 in quella maniera è stato uno spettacolo.

MARCARE – Difficile marcare Messi, Ronaldo, ma anche Mbappé difficile da affrontare.

PASSIONE – La passione per il calcio arriva da mio padre, lui ha giocato e seguiva tante partite. Viene a trovarmi ed è molto fiero di me.

GARA – Ne ricordo tante, se devo sceglierne una è la partita contro la Spagna nel Mondiale. Abbiamo vinto 5-1 e ho anche segnato. Con l’Inter il derby.

VAN DIJK – È un difensore fortissimo, posso imparare da lui. È un piacere giocare con persone come lui. Si può imparare tanto da lui, guardi come risolve le situazioni e cerchi di imparare e lo porti con te anche nella tua squadra. Cerco sempre di fare il massimo e migliorarmi.

VIAGGI – Non penso sia giusto in questa situazione pensare ai viaggi. Non ci ho pensato, ma sarà un bel viaggio.

RUOLO – Ho iniziato come attaccante, ma quasi subito sono passato a centrocampo, poi dai 16 anni sono diventato terzino e poi in prima squadra centrale di difesa che è il mio ruolo preferito. Per un difensore è importante leggere le situazioni.

SPORT – Calcio era il primo sport che ho fatto, giocavo anche a tennis. Poi ho dovuto scegliere e penso di aver scelto bene.

ISPIRAZIONI – Ne ho seguiti tantissimi, ma ho sempre voluto diventare la miglior versione di me stesso.

MAGLIA – Mi piacciono tutte, ma la terza è la più bella secondo me. Mi piace anche quella verde.

OBIETTIVO – Quando torneremo ad allenarci cercheremo di migliorare ogni aspetto tramite al lavoro, come fatto finora. Prima dobbiamo battere questo virus e poi ci penseremo.

MODULO – Gioco dove e come serve all’allenatore, non ho preferenze. Dipende dagli aspetti, quando è tutto chiaro non c’è grande differenza.

Mi raccomando state a casa, speriamo che passa presto questa situazione!