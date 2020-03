De Vrij: “Conte vicino anche in questo momento. Inter professionale, ci fa lavorare a casa”

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha risposto sui social alle domande dei tifosi sull’emergenza Coronavirus e sul modo in cui il club nerazzurro è vicino alla squadra:

“Il mister cerca sempre di starci vicino, anche in questo giardino. Non c’è fisicamente, ma tramite i messaggi e col suo staff cerca di starci vicino. C’è più attività sulla chat di gruppo, io penso che siamo un gruppo molto stretto e quando torneremo sarà come prima. È una lotta che cerchiamo di vincere, dobbiamo essere uniti anche come squadra. Grande professionalità dell’Inter come società, ci portano da mangiare, ci hanno portato bici ed elastici così possiamo continuare a lavorare. Ci mandano messaggi come stiamo, sono molto professionali. Non è il momento di pensare al calcio, abbiamo sempre pensato a una partita per volta, ora stiamo giocando un’altra battaglia che cerchiamo di vincere e poi penseremo a giocare”.