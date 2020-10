De Vrij: “Covid all’Inter? Di certo notizie non positive. Ma non sono preoccupato, possiamo solo…”

“Devo dire che le voci che girano, i contagi che escono dentro la squadra sicuramente non sono notizie positive. Quindi mi dispiace ma ormai questa è la realtà. Non sono molto preoccupato ma cerchiamo di seguire il protocollo e le regole per evitare altri contagi. E’ tutto quello che possiamo fare”.

Così Stefan De Vrij, in conferenza stampa con l’Olanda, sull’emergenza Covid che ha colpito l’Inter in questi ultimi giorni.

“Emergenza attaccanti? Non credo che Italia e Olanda abbiano problemi di attaccanti. Guardate quanti gol ha segnato Ciro Immobile. E noi abbiamo De Jong, Depay. Importante è avere fiducia per creare occasioni per far gol. Derby? Per ora mi concentro sulla partita di domani, poi torno all’Inter e vediamo. Ma per ora sono concentrato sulla partita di domani”.