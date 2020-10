De Vrij: “Inter-Milan di sabato? Concentrato sulla gara di domani, poi penserò al derby”

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter e della Nazionale olandese, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Nations League contro l’Italia: “Stiamo lavorando, giochiamo tre partite in una settimana con poco tempo per allenarci. Il gruppo base è rimasto uguale, stiamo lavorando, cercando di migliorarci. Ad Amsterdam l’Italia ha vinto meritatamente, ma questa è un’altra partita, sicuramente non sarà la stessa. L’Italia gioca insieme da tanto, non perde, si vede la mano dell’allenatore: sarà una partita tosta e bella“.

“Il derby di sabato? Mi concentro sulla partita di domani, poi vediamo. Paura per i casi di positività al Covid-19 registrati ultimamente all’Inter? No, non sono in apprensione“.