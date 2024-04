Non solo l’Inter sulle tracce di Alessandro Buongiorno per rinforzare la difesa: summit in vista tra Milan e Torino

Non solo l’Inter sulle tracce di Alessandro Buongiorno per rinforzare la difesa. Il nome del centrale del Torino è in cima alla lista di Marotta e Ausilio verso il mercato estivo, ma c’è anche il Milan fortemente interessato. Come riportato da Repubblica, Buongiorno è infatti “il primo obiettivo. Il centrale granata potrebbe lasciare il club al termine della stagione e i rossoneri sono in pole rispetto alle concorrenti. Il presidente Urbano Cairo valuta il cartellino dell'azzurro 35 milioni di euro.

Nelle prossime settimane è fissato un summit tra le due società proprio per parlare del trasferimento di Buongiorno a Milano. Il 24enne difensore è molto stimato anche dal ct Luciano Spalletti che lo convocherà per gli Europei in programma a giugno. Il Milan vuole fare in fretta: l’obiettivo è cercare di chiudere la trattativa prima di Germania 2024 per non far alzare il prezzo del cartellino e, allo stesso tempo, cercare di evitare inserimenti dell’ultima ora da parte di altri club”, si legge. Non solo dunque il derby sul campo di lunedì, che può valere lo scudetto: c'è anche un derby di mercato all'orizzonte tra Inter e Milan per Buongiorno.