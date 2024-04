In viale della Liberazione non nascondono il gradimento per il centrale del Torino per il quale è pronto un piano se dovessero crearsi i presupposti

Alessandro Buongiorno è sicuramente uno dei difensori più seguiti in Italia e all'estero. Il suo exploit con la maglia del Torino non è passato inosservato, per cui molti sono pronti a mettersi in fila per provare a strapparlo ai granata. Tra questi c'è l'Inter, che qualche passo l'ha già mosso verso il ragazzo, almeno per sondare una sua eventuale disponibilità. A fine anno ci sarà da valutare la posizione di Acerbi e in viale della Liberazione non escludono un ingresso in difesa. Lo conferma anche il Corriere dello Sport di oggi: