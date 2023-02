Inter-Milan, Inzaghi potrebbe stupire con una mossa inaspettata: tentazione forte

C'è una tentazione che frulla nella testa di Simone Inzaghi in vista del derby di domenica sera tra Inter e Milan. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, l'allenatore nerazzurro potrebbe schierare a sorpresa nuovamente Romelu Lukaku, quando tutto lasciava pensare, in queste ore, che la coppia titolare sarebbe stata Dzeko-Lautaro. Scrive il quotidiano:

"Tentazione Lukaku. Simone Inzaghi in vista del derby di domenica sera riflette, pensa a “Big Rom” perché proprio sul belga aveva costruito l’estate scorsa i suoi piani di rivincita scudetto sul Milan. E Lukaku martedì sera contro l’Atalanta, in una prova personale che di certo non resterà nella memoria dei tifosi, ha inviato dei segnali comunque molto incoraggianti. Soprattutto Lukaku ha dimostrato una volta di più un assioma validissimo nei suoi confronti: se gioca da titolare e viene spesso coinvolto dai compagni, carbura col passare dei minuti e rende molto di più che subentrando a gara in corso".