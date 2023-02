GdS – Skriniar-Inter, lo spogliatoio ha reagito così: “In tanti anche in privato…”

"Sapeva che avrebbe spezzato il filo teso d’amore con i propri tifosi rifiutando di firmare il rinnovo interista, dopo aver esagerato un tantino con le dichiarazioni d’amore al nerazzurro. E, contemporaneamente, sapeva che non sarebbe piaciuta la scelta di abbracciare la valanga di milioni dell’emiro del Qatar, tra bonus alla firma e maxi-stipendio. Normale che, almeno in un primo momento, ne avrebbe risentito pure l’umore dei compagni, soprattutto di quelli che a differenza sua hanno deciso di restare sulla stessa barca. Nessuno nello spogliatoio ha mai messo becco sulla decisione, legittima, del compagno, ma in tanti, in privato e in pubblico, tifavano per il rinnovo".