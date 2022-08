Inter, il difensore ora è una necessità. E intanto Inzaghi blocca Fontanarosa

Le prospettive sul mancino di San Gennaro Vesuviano potrebbero essere cambiate totalmente. L'idea iniziale prevedeva di farlo allenare con la Prima Squadra nella fase iniziale della preparazione, per poi cederlo in prestito e fargli disputare la sua prima stagione tra i grandi: gli interessi per lui non mancano di certo, in Serie B come in Serie C. Tuttavia il mancato arrivo di un centrale al posto di Ranocchia ha stoppato la sua partenza, con Inzaghi che ha deciso di mantenerlo in organico: Fontanarosa è oggi a tutti gli effetti un membro della rosa nerazzurra, al pari dei coetanei Zanotti e Casadei. E chissà che a questo punto non possa rimanere a Milano, facendo la spola tra Prima Squadra e Primavera (dove giocherebbe da fuori quota), anche con un nuovo innesto nel reparto. Soprattutto se Dimarco dovesse essere spostato definitivamente tra gli esterni. La risposta nei prossimi giorni.