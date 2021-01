FCIN1908 Scouting – Fontanarosa, leader mancino al centro della difesa. Garantisce Chivu

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Elegenza, decisione nei contrasti, personalità da vendere: Alessandro Fontanarosa è uno dei migliori talenti del settore giovanile dell’Inter. Difensore centrale, all’occorrenza terzino sinistro, il promettente classe 2003 è un giocatore sul quale in molti sono pronti a scommettere: capitano della formazione Under 18 interista e da tempo nel giro delle Nazionali giovanili azzurre, dotato di un mancino educato, molto abile di testa e negli interventi in tackle, come molti suoi coetanei che giocano nel suo stesso ruolo si ispira a Sergio Ramos. Per stile di gioco ricorda Alessio Romagnoli, difensore del Milan, e punta a seguire le gesta dei suoi predecessori in nerazzurro Vanheusden, Bettella e Pirola.

DALL’INTER… ALL’INTER – Nato a San Gennaro Vesuviano il 7 febbraio 2003, Fontanarosa entra fin da piccolo nel settore giovanile del Napoli, prima di trasferirsi alla Scuola Calcio Lanzaro (l’academy fondata da Maurizio Lanzaro, ex difensore della Reggina). Nell’estate del 2017 si trasferisce alla Sampdoria, e un anno dopo passa all’Empoli: con i toscani gioca stabilmente con l’Under 17, da sotto età, per poi tornare con i coetanei trascinandoli al successo nella finale scudetto Under 16, vinta 4-3 proprio contro l’Inter di uno scatenato Willy Gnonto. Qui convince definitivamente la dirigenza nerazzurra, che decide di portarlo a Milano e di metterlo sotto contratto.

A SCUOLA DAL MAESTRO – All’Inter entra far parte della formazione Under 17 allenata da Cristian Chivu, e fin da subito si guadagna una maglia da titolare. Il tecnico rumeno si rivelerà molto più di un semplice coach per Fontanarosa, ma anche una fonte di ispirazione: l’ex difensore nerazzurro stravede per lui, tanto da affidargli la fascia da capitano nonostante fosse arrivato a Milano da pochissimo tempo. Per qualità tecniche, personalità e modo di stare in campo, Chivu sembra rivedersi in questo promettente mancino: per il giovane campano un aiuto in più da sfruttare per proseguire nel suo percorso di crescita.

