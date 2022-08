Inter, sempre gol subiti nei test: difesa deve ritrovare meccanismi. Inzaghi, prove per Lecce

Fin qui, nei test amichevoli di un certo spessore, l'Inter non è mai riuscita a mantenere la porta inviolata. Segno di una difesa che deve ancora ritrovare i giusti meccanismi. Ecco perché, come scrive Tuttosport, questa sera a Pescara contro il Villarreal Simone Inzaghi, che schiererà i titolarissimi, si aspetta risposte importanti, visto che fra una settimana è previsto l'esordio in campionato a Lecce:

"Lugano-Inter 1-4; Inter-Monaco 2-2; Lens-Inter 1-0 e Inter-Lione 2-2. Quattro amichevoli “vere”, quattro partite in cui la porta dell’Inter non è rimasta inviolata, con sei reti complessive subite. Proprio la tenuta difensiva della squadra a una settimana dall’esordio in Serie A, sabato 13 agosto a Lecce, sarà oggetto di grande attenzione per Simone Inzaghi questa sera alle 20.30 nell’ultima uscita della squadra nerazzurra, a Pescara contro il Villarreal. Va detto che l’Inter, soprattutto nelle prime amichevoli, non ha potuto contare sul trio difensivo titolare, ma stasera contro gli spagnoli, il tecnico potrà riproporre per la prima volta in questa stagione i “titolarissimi” ovvero Skriniar , De Vrij e Bastoni".