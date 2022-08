Inter-Villarreal, Inzaghi farà a meno di Brozovic: affaticamento al polpaccio

Marcelo Brozovic non farà parte dell'Inter che questa sera affronterà in amichevole il Villarreal: risentimento al polpaccio

Marcelo Brozovic non farà parte dell'Inter che questa sera affronterà in amichevole il Villarreal. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il centrocampista croato ha rimediato un risentimento muscolare al polpaccio e sarà out precauzionalmente. Scrive il quotidiano:

"Inzaghi, come anticipato, stasera proverà la squadra che fra una settimana affronterà il Lecce con Lukaku e Martinez in attacco, ma dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic . Il centrocampista croato ha accusato un leggero affaticamento muscolare al polpaccio: nulla di grave, ma la zona è delicata (l'anno scorso proprio un infortunio al polpaccio mise ko Brozovic nel momento chiave della stagione) e a una settimana dal via del campionato non si vuole rischiare. Al suo posto Asllani, fra i migliori del pre-campionato e acquistato proprio per sopperire all'eventuali assenze di Brozovic".