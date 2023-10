Dumfries, rinnovo in vista. L’Inter attende gli agenti: allungherà fino al 2027. Le cifre

"Con Dumfries più Dimarco, D+D, Inzaghi pensa quindi sempre più in laterale, sfrutta l’ingegno per servire la Thu-La in mezzo: come al solito userà entrambi per “avvolgere” il Torino, ma da adesso l’alternanza toccherà anche le fasce, lì dove Simone può sbizzarrirsi più che altrove", aggiunge Gazzetta.