"Insomma il suo finale di stagione non è stato all'altezza delle aspettative, come non lo era stato una fetta del 2023-24. Kayode è un'opzione per la fascia destra se arriverà un'offerta per l'olandese che ha il contratto in scadenza nel 2025 e dunque, senza prolungamento, dovrà essere venduto per evitare di perderlo a zero", scrive La Gazzetta.