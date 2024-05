L'Inter perde per la seconda volta in campionato. Come all'andata a San Siro, i nerazzurri cadono contro il Sassuolo anche al Mapei Stadium. Al termine della gara Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo partiti lenti, non abbiamo approcciato bene, poi dopo il loro gol abbiamo fatto meglio e meritato il pari. Nel secondo tempo abbiamo provato a cambiare assetto, abbiamo creato qualcosa ma poco. Dovevamo fare di più, ci dispiace per i tantissimi tifosi che erano qui. Segnavamo da 42 partite e ci tenevamo a questo obiettivo, ma abbiamo trovato un Sassuolo bravo a trovare il vantaggio, si è difeso chiuso e lottato, quindi vanno dati i meriti anche al Sassuolo. Lo stato d'animo? Dispiace per la sconfitta, però bisogna dare merito al Sassuolo che ha fatto una partita di sacrificio".

"Per quanto riguarda lo scudetto è stato lo scudetto della gioia. Abbiamo festeggiato tanto tra di noi e la nostra gente, è un successo meritato che ci ripaga di questo percorso iniziato tre anni fa. L'Inter ha meritato di vincere questo scudetto, è giusto che ce lo stiamo godendo ma ci sono ancora altre partite da giocare. Non siamo abituato a perdere e deve essere sempre così perché la sconfitta fa male. Numericamente quanto vuoi estendere la rosa? Sarà una cosa nuova, c'è il Mondiale per Club e la stagione sarà più lunga. Sicuramente dovremo allungare la rosa. Ho già letto che si potranno allungare le liste in Europa. Sarò una cosa nuova non solo per l'Inter, però insieme ai preparatori e società stiamo già lavorando per farci trovare pronti alla ripresa. Innesto in difesa? Ne stiamo parlando con la società".