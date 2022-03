Dybala, l’asta è aperta: l’Inter c’è, duello con l’Atletico Madrid. E Lautaro…

L'attaccante argentino lascerà la Juventus al termine della stagione: nerazzurri e madrileni in prima fila

Fabio Alampi

L'ufficialità è arrivata ieri: Paulo Dybala lascerà la Juventus al termine della stagione. Una notizia nell'aria da tempo, confermata direttamente da Maurizio Arrivabene ieri sera, amministratore delegato bianconero. Niente rinnovo di contratto per l'attaccante argentino, che potrà ora scegliere la sua prossima destinazione trattando direttamente con i club interessati. L'asta è aperta, e in corsa c'è anche l'Inter, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il campo è libero e le condizioni sono favorevoli come forse nessuno poteva pensare. E questo l'Inter lo sa bene, come pure gli altri club potenzialmente interessati a far firmare Paulo Dybala. Occhio al dettaglio, allora: l'argentino non è solo libero di scegliersi un altro club. Ma di fatto non ha detto no ad alcuna offerta: la Juventus non gli ha messo sotto il naso una proposta che l'argentino ha rifiutato. Semplicemente, il club bianconero ha detto a Paulo che la storia era finita e che l'accordo non sarebbe stato rinnovato. Ergo: Dybala non ha in mano un numero, ovvero una proposta in milioni di euro da cui iniziare a trattare con il suo prossimo club".

Asta aperta, l'Inter c'è

"Si riparte da zero, senza «limitazioni» di accesso all'asta. Ed è un vantaggio per chi ora vuole avvicinare Dybala. [...] Adesso la strada è spianata. E non c'è più motivo di temporeggiare. L'Inter c'è, come pure l'Atletico Madrid. Il club spagnolo è quello che, al di fuori dei confini italiani, ha mandato i segnali più convinti all'entourage di Dybala, al suo agente e non solo. Resta da capire fino a che punto si spingerà la squadra di Diego Simeone, se davvero entrerà in scena con un'offerta concreta. È un passaggio chiave. Con l'Inter spettatrice assai interessata. Senza l'Atletico in campo, il club nerazzurro sentirebbe di avere le carte in regola per affondare, per provare a chiudere. [...] Detto che magari si dovrà discutere anche del bonus alla firma dovuto all'entourage dell'argentino - si sussurra di una cifra vicina ai 10 milioni di euro, numero non confermato dai protagonisti —, l'Inter ha lo spazio tecnico nel monte ingaggi per arrivare a offrire un accordo da 7 milioni di euro a stagione, magari non di base fissa ma comprensivi di bonus".

Intreccio con l'Atletico Madrid?

"E allora Inter e Atletico Madrid, si diceva. È una storia che si intreccia, perché tra Milano e la Spagna viaggia parallelamente anche il nome di Lautaro, da sempre sul taccuino di Simeone. Impensabile che l'Atletico prenda tutti e due gli argentini: chissà, uno dei due potrebbe direttamente o indirettamente lasciare il posto all'altro. Ma il panorama è ampio. Il feeling tra Dybala e la Premier League è tutto da dimostrare, c'è un precedente non confortante legato alla trattativa saltata con il Manchester United dell'estate 2019. Ma è giusto fare attenzione ai movimenti di due club londinesi. Il primo è il Tottenham, non fosse altro che per la presenza di Fabio Paratici, magari stimolato dall'idea di offrire una vetrina post Juve all'attaccante. Il secondo è l'Arsenal, in piena corsa per un ritorno in Champions. Detto che sul Barcellona non arrivano conferme, non è giusto invece cancellare completamente il nome del Psg, che potrebbe cambiare molto la prossima stagione".