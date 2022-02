Dzeko, il lavoro paga: altro gol decisivo. È il faro che illumina la via scudetto

L'attaccante dell'Inter è risultato ancora importante nella gara di Napoli e Inzaghi punterà su di lui contro il Liverpool

"La luce è Edin. E chi altro? Chi, se non quello che da ragazzino chiamavano “kloc”, il lampione? Dzeko il lampione ha illuminato la via dello scudetto, come quel fascio luminoso che tieni con cura vicino al comodino quando è notte fonda e ti senti smarrito, perché il sonno si è interrotto. L’Inter si era rotta, se proprio le due parole vogliamo spezzarle. Un primo tempo che si giocava al Maradona ma sembrava tanto San Siro, con gli uomini di Inzaghi e Farris ancora in balia dell’ultimo quarto d’ora del derby. Tac, nell’intervallo poi è suonata la sveglia. E poi allunghi una mano, o forse un cross, capisci che la luce è lì vicina e tutto, puf, torna come prima. Dzeko è il lampione scudetto, nei grandi appuntamenti lo trovi sempre, difficile che ti dia buca. La rete segnata al Napoli è simbolica come poche altre. Perché dentro il match scudetto, certo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.