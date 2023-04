Empoli-Inter, Inzaghi fa turnover totale: pronti 9 cambi. Da Handanovic a Calha, le scelte

Una sola vittoria nelle ultime sette partite e un trend da invertire. Oggi l'Inter va a casa dell'Empoli nel lunch match della 31ª giornata di Serie A. Rispetto alla gara con il Benfica, l’Inter scenderà in campo con nove undicesimi diversi. "L’eccezione è legata a Mkhitaryan, che per motivi personali salta la trasferta di oggi ma sarà in campo mercoledì con la Juventus. Ma in quel reparto ha bisogno di riposo anche Barella. Empoli segna il ritorno in campo dall’inizio di Calhanoglu, dopo l’infortunio all’adduttore con la nazionale".