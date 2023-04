Inter, pronti 9 cambi di formazione contro l’Empoli: da Gagliardini a Correa

La probabile formazione di casa Inter per la sfida contro l’Empoli in programma domani alle 12.30. Simone Inzaghi ha pronte novità dalla porta all’attacco, passando per difesa e centrocampo. Ecco le ultimissime dal sito di Sky Sport sulle prove delle scorse ore ad Appiano Gentile.

“Inzaghi farà diverse rotazioni rispetto alla Champions: in avanti torna la coppia Lukaku-Correa. Out Mkhitaryan, non convocato per motivi personali: al suo posto Calhanoglu. In cabina di regia a Brozovic, favorito su Asllani. Più Gagliardini di Barella. Sulla destra Bellanova e non Dumfries, Gosens a sinistra. In difesa dovrebbero riposare sia Darmian che Bastoni, in porta più Handanovic di Onana”, si legge. Rispetto al Benfica, dunque, sono pronti addirittura nove cambi: le uniche conferme dovrebbero essere quelle di Acerbi e Brozovic.