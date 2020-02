Inter, Conte prepara un Eriksen 2.0 per il derby. E per l’evoluzione del danese chiama Brozovic

Non è stata esaltante la prima di Eriksen da titolare con la maglia dell’Inter. Ma non poteva essere diversamente; il danese è arrivato negli ultimi giorni di mercato e deve ancora entrare a pieno nei meccanismi della squadra di Conte. Ora avrà a disposizione tutta la settimana per prendersi una maglia nel derby col Milan.

Anzi, Eriksen ha già messo nel mirino il nuovo step, ovvero il derby con il Milan di domenica prossima, come ha fatto capire tramite Instagram. “Udine è stata una prima tappa e c’è da credere che d’ora in poi potrà solo migliorare., come ha fatto capire tramite Instagram. «Partita dura, ma tre punti conquistati (riferito al match con l’Udinese, ndr). E ora avanti con il derby» , è stato il suo messaggio. Ma l’ex-Tottenham sarà di nuovo titolare? Le probabilità sono alte. Il centrocampo, infatti, resta ancora in emergenza, con i vari Gagliardini, Borja Valero e Sensi ancora acciaccati. Magari la situazione migliorerà nel corso della settimana, ma avrebbe senso rischiare in una sfida così importante? Facile che Conte ragioni sull’opportunità di schierare una mediana più fisica, quindi con Vecino insieme a Brozovic e Barella, o magari meno dinamica, ma più imprevedibile e tecnica, con Eriksen, appunto”, analizza il Corriere dello Sport. “Intanto, la presenza di Brozovic farà già tutta la differenza del mondo. Al Friuli, infatti, l’ingresso del croato ha dato immediatamente più logica e ordine alla manovra nerazzurra, fino a quel momento assai confusa. Prima, era stato Barella ad occuparsi della regia. Non è il suo ruolo, però: si applica, ma ha altre caratteristiche. Con Brozovic, anche l’ex-Cagliari si è sentito liberato, tornando a fare la mezz’ala. Ecco, tutto lascia credere che pure Eriksen trarrà giovamento dalla presenza del croato. Tra loro si deve creare una sintonia perfetta o quasi. Il danese, in sostanza, dovrà diventare la prima opzione di uscita per Brozo, possibilmente facendosi trovare in verticale tra le linee avversarie. Solo che l’Inter non è ancora abituata ad avere un giocatore di questo tipo. Ed essendo una squadra che ha movimenti e giocate altamente codificati, frutto di ripetizioni quasi maniacali alla Pinetina, occorre che le novità vadano recepite e immagazzinate”.