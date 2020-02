Dopo il debutto con la maglia dell’Inter in Coppa Italia con la Fiorentina, Christian Eriksen ha esordito ufficialmente in Serie A dal 1′ ieri in casa dell’Udinese. La squadra di Conte ha ritrovato i tre punti, dopo 3 pareggi consecutivi, grazie alle due reti di Lukaku. Questo il commento del nuovo arrivato Eriksen sui social:

“Gara dura, ma 3 punti e ora il derby col Milan”