Eriksen si prepara a tornare: ecco cosa ha confidato a chi gli sta vicino. L’Inter…

L'Equipe esamina il caso del centrocampista nerazzurro che non vuole rinunciare alla sua carriera

Sono passati cinque mesi, ma le tremende immagini del crollo di Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia, sono ancora ben impresse nella mente. La domanda più ricorrente è se il centrocampista danese potrà tornare a giocare a calcio ai massimi livelli. Il defibrillatore sottocutaneo è la chiave per capire cosa potrà succedere nei prossimi mesi. In Italia, con un dispositivo tale, non si può giocare.