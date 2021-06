Eriksen-Sanchez come Luis Alberto-Correa? Seconda vita con Inzaghi: il piano

Il danese e il cileno possono beneficiare dall'arrivo dell'ex tecnico della Lazio: ecco quale potrebbe essere il loro ruolo nella nuova Inter

Fabio Alampi

Chiuso il capitolo Antonio Conte, culminato con la conquista dello scudetto, per l'Inter sta per iniziare l'era Simone Inzaghi: l'ormai ex tecnico della Lazio, dopo aver trovato l'accordo con la dirigenza nerazzurra, dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di domani. Secondo Tuttosport, due dei giocatori che potrebbero maggiormente beneficiare dal suo arrivo sono Christian Eriksen e Alexis Sanchez.

I nuovi Luis Alberto e Correa

"La sua Lazio aveva nel suo punto di forza un centrocampo che univa potenza, fantasia, capacità di palleggio ma pure di verticalizzare. Qui elemento chiave era Luis Alberto, mezzala con licenza di dedicare più energie a supportare gli attaccanti piuttosto che a difendere. Un ruolo che sembra cucito su misura per Christian Eriksen che, dopo aver a lungo vissuto ai margini dell'Inter, ha dovuto "cambiare il chip" per ritrovare il centro della scena con Conte. L'Inter che verrà, molto probabilmente, avrà un baricentro più alto e questo non potrà che favorire il danese che potrà mettere in luce le sue qualità da trequartista, posizione in cui in carriera ha sempre dato il meglio prima all'Ajax quindi al Tottenham.

Nuova vita in nerazzurro potrebbe averla pure Alexis Sanchez, considerato che la sua capacità di inventare calcio nel breve può ricordare quanto faceva Joaquín Correa. Se tutto in attacco dovesse restare cristallizzato, anche con Inzaghi il Niño Maravilla partirebbe alle spalle della LuLa, ma, come tipologia di giocatore, il cileno sembra un profilo assolutamente funzionale a quanto l'allenatore chiede a una seconda punta".

Le logiche di mercato

"Il tutto - come per quanto riguarda Eriksen - al netto di quelle che potrebbero essere le decisioni necessarie da prendere sul mercato, considerato che, sia il danese, sia il Niño Maravilla hanno ingaggi pesantissimi per l'Inter. E se un'eventuale partenza di Eriksen è legata al fatto che possa arrivare un'offertona (Chris sarà titolare nell'Inter che verrà), diverso è il discorso che va fatto riguardo a Sanchez. Il cileno guadagna 7 milioni a stagione che, grazie ai benefici del decreto crescita costano al club poco più di 9 milioni (nove milioni e centosettanta mila euro), cifra comunque importante per un riservista, pur dal curriculum importantissimo quale è quello del cileno".