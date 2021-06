Inter-Inzaghi, domani l’annuncio. E per il tecnico c’è già la sfida della stagione

Con ogni probabilità domani inizia l’era Inzaghi con l’atteso annuncio ufficiale

Con ogni probabilità domani inizia l’era Inzaghi con l’atteso annuncio ufficiale. Dopo l'addio burrascoso di Antonio Conte, il club nerazzurro ritrova tranquillità per programmare senza ansie la prossima stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'Inter è finita in mani esperte perché Inzaghi non sa solo tranquillizzare, ma è in grado pure di moltiplicare, soprattutto se di mezzo ci sono le punte.