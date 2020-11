SONDAGGIO FCIN1908 / Futuro Eriksen: cosa pensano i tifosi? Votate per dire la vostra

Momento difficile per l’Inter che, dopo la sconfitta di ieri, ha più di un piedi fuori dalla Champions League. Oltre a questo, Conte deve anche affrontare la situazione Eriksen. E il modo in cui l’ha affrontata nella gara contro il Real ha fatto storcere il naso ai tifosi dell’Inter e a tanti appassionati di calcio. Far entrare un campione come il danese all’86’ sul risultato di 2-0 per gli spagnoli è davvero sembrata una umiliazione che si poteva sicuramente evitare.

Da titolare e faro del Tottenham che nel 2019 ha raggiunto la finale di Champions a riserva nell’Inter. Il tecnico nerazzurro gli preferisce puntualmente Barella, Vidal e Gagliardini, ma non solo. Nell’ultimo periodo l’ingresso di Eriksen è anche preceduto da Nainggolan, giocatore fuori dal progetto, come successo a Torino. Ma di chi è la colpa di questo fallimento? E secondo voi Eriksen dovrebbe trovare spazio nell’Inter di Conte? Fcinter1908 lo chiede ai tifosi nerazzurri.