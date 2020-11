Repubblica – Inter docile e anonima, Conte sgambettato con una mossa. Vidal? I recensori…

La sconfitta contro il Real Madrid, la seconda consecutiva in Champions League, avvicina l’Inter all’eliminazione. Con soli due punti conquistati in quattro turni, la squadra di Conte è costretta a fare calcoli e sperare: deve battere Moenchengladbach e Shakhtar e sperare che il Real vinca coi tedeschi oppure che il Real perda sempre.

“L’Inter riacquisti in fretta connotati meno anonimi“. Il quotidiano Repubblica esorta la squadra nerazzurra a uscire dal torpore che sta vivendo in questo avvio di stagione. “Ieri, con docilità impensabile per una squadra di Conte, si è lasciata sovrastare fin dall’inizio dal Madrid in edizione poco galactica, senza Sergio Ramos e Benzema e altri tre titolari aggiunti, eppure spensierato proprio grazie all’altrui mollezza” aggiunge.

Sul banco degli imputati c’è Arturo Vidal: “Ha offerto nuovo materiale agli spietati recensori del suo mediocre atterraggio sul pianeta nerazzurro: ha protestato per un’entrata di Varane, che in area gli ha carpito il pallone con l’assoluzione del Var, e poi ha riprotestato con foga superiore a quella esibita nel gioco. L’arbitro inglese Taylor gli ha sventolato sotto il naso due cartellini gialli in pochi secondi. Verrà multato dalla società“.

Il quotidiano evidenzia la differenza netta tra le due squadre: “Il minimo sindacale dell’agonismo ripristinato, soprattutto nell’intervallo col sacrificio di Bastoni e dello spento Lautaro per il varo di un 4-4-1 con Hakimi (troppo impreciso) e Perisic ali, ha permesso di constatare come ci sia distanza tecnica tra questo Real e quello di 4 anni e mezzo fa, che proprio qui vinse il derby con l’Atletico e la Champions“. Decisivo un cambio: “Zidane ha sgambettato l’amico Conte con una semplice mossa. Ha dato un’occhiata alla panchina e vi ha pescato il giovin Rodrygo, brasiliano svelto“.

Tra meno di una settimana c’è la trasferta di Monchengladbach “Ma col Borussia, nel quasi cinquantennale della lattina di Boninsegna, non serviranno soldati di latta. Ci vorrà anima“.