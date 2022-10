ESCLUSIVA Ag Lautaro: “Non è tornato, sempre protagonista per l’Inter. Inzaghi si fida”

L'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha parlato in esclusiva a FCINTER1908 del momento positivo dell'attaccante argentino

Dopo l'astinenza dal gol, Lautaro è tornato a segnare in Champions League e anche in campionato. Il Toro sta trascinando l'Inter dopo l'avviso stentato dei nerazzurri. FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva l'agente di Lautaro, Alejandro Camano, che ha parlato de momento del centravanti: