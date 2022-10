Inter, nuovi esami per Lukaku: ecco l’obiettivo. Handanovic e Dimarco non preoccupano

Le condizioni dei singoli di casa Inter. La Gazzetta dello Sport oggi parla del rientro di Romelu Lukaku, ma non soltanto

Alessandro Cosattini

Le condizioni dei singoli di casa Inter. La Gazzetta dello Sport oggi parla del rientro di Romelu Lukaku, ma non soltanto. Marcelo Brozovic resta indisponibile e sicuramente alla prossima non ci sarà ancora, non preoccupano invece gli stop di Samir Handanovic e Federico Dimarco a margine della vittoria per 2-0 con la Salernitana.

L'obiettivo di Lukaku

"Finalmente una settimana di lavoro piena, senza turni infrasettimanali. Simone Inzaghi ha ritrovato la sua Inter e adesso punta anche a ritrovare i suoi totem. Nelle prossime ore Romelu Lukaku si sottoporrà a nuovi esami e, se tutto sarà a posto, potrà ricominciare a lavorare con il gruppo: l’obiettivo, neanche a dirlo, è tornare già sabato nella lista dei convocati per Firenze. Romelu scalpita, lo ha raccontato anche ieri Inzaghi, ma è chiaro che sia l’Inter sia lo stesso giocatore vogliono essere sicuri al cento per cento di non rischiare nulla.

Brozo, Dimarco e Handa

Brozovic continuerà le terapie per recuperare dalla lesione al flessore della coscia sinistra, mentre saranno da valutare le condizioni di Dimarco: l’esterno ieri è uscito toccandosi la coscia, ma ufficialmente l’Inter ha fatto sapere che si è trattato solo

di crampi. E quindi nulla di preoccupante. E non dovrebbero esserci problemi nemmeno per Handanovic, dopo che ieri Inzaghi ha svelato di essere andato in panchina nonostante «una lussazione». In realtà Samir aveva un fastidio al dito, non così grave da non ritenerlo disponibile", si legge.