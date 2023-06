ESCLUSIVA Bonolis: “Inter, stagione già da 8. Superato periodo da gatto nero”

"Comunque vada, sarà un successo? Assolutamente sì". Paolo Bonolis non ha dubbi. L'Inter di Simone Inzaghi merita applausi per il cammino svolto, indipendentemente dall'esisto della finale di sabato sera a Istanbul contro il Manchester City. Della stagione nerazzurra ne abbiamo parlato con lui, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it:

"Io alla stagione dell'Inter do un 8 pieno, considerando che molte delle premesse fatte su questa squadra sono state compromesse da imprevisti come gli infortuni di Brozovic e Lukaku, la vicenda Skriniar e le difficoltà del mondiale a metà stagione, che però vale un po' per tutti. Ci ritroviamo ora con una squadra che sì, non ha vinto lo scudetto, ma si è qualificata per la Champions, ha vinto la Coppa Italia ed è in finale con City. Quest'ultima parte era assolutamente non prevedibile. Il voto è altissimo e può diventarlo ancora di più qualora accadesse l'imponderabile. Sarei felice che accadesse, ma credo che essere lì possa permettere alla società di essere orgogliosa del percorso fatto a prescindere da tutto".