ESCLUSIVA Bonolis: “Juve? Stessa storia di sempre. Si nega l’evidenza. E al Var hanno…”

SOLITA STORIA

Solita storia, soliti veleni. Un altro Inter-Juventus è andato in archivio, o forse no. Perché si continua inevitabilmente e comprensibilmente a parlare di quanto accaduto in occasione del decisivo gol dei bianconeri. Il doppio fallo di mano di Rabiot prima e Vlahovic poi nell'azione che porta al gol di Kostic sembrano evidenti, ma Chiffi e il VAR hanno preferito non intervenire. Per la furia di tutto l'ambiente Inter, Inzaghi in primis, che ora chiede più rispetto. E' dello stesso avviso anche Paolo Bonolis, noto conduttore e tifoso nerazzurro, che a FCInter1908.it esterna tutta la sua amarezza.

Buonasera Paolo. Allora, anche ieri è stato un Inter-Juventus di grandi veleni. E’ d’accordo con chi ha definito l’episodio del gol della Juventus come scandaloso in epoca VAR?

C'è poco da analizzare, quello che è successo lo abbiamo visto tutti. Come al solito ci saranno delle persone che resteranno con qualcosa di sottratto e con le polemiche addosso e altre con dei punti a disposizione. E' la storia che si ripete. Ormai sono un po' di anni, non me la prendo nemmeno più. E' una storia che si ripete: c'è qualcuno che deve camminare da solo e qualcun altro che può camminare con l'aiuto. Sempre lo stesso film, anche un po' noioso. Mi sono chiesto cosa stessero guardando in tutto quel tempo al VAR. Magari stavano cercando una ragione per poter affermare quello che poi hanno affermato. Per trovarla ce n'è voluto del tempo. Contenti loro. D'altronde, c'è chi fa le cose da solo e chi ha bisogno di altri per farle.

Si è parlato di assenza di immagini chiare, quando poi nelle varie trasmissioni abbiamo potuto constatare tutti cosa è successo. Come se lo spiega?

Ma c'è stata un'immagine, poi non più mandata in onda, in cui tutto è chiarissimo. Dai, non scherziamo.